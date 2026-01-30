В Ростовской области сбили дроны в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе

Ночью силы противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожили беспилотники в Чертковском районе и городе Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется», — написал он.

Слюсарь призвал горожан сохранять бдительность.

Вчера вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Грайвороне во время украинской атаки на больницу погиб водитель скорой помощи. По словам главы региона, беспилотник специально целился по территории больницы. Гладков принес соболезнования родным и близким погибших.

Вчера за ночь силы ПВО сбили девять украинских дронов. Беспилотники ликвидировали над Ростовской, Брянской, Воронежской областями и над Крымом.