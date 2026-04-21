В Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются 23 поезда

Из-за повреждения инфраструктуры после падения обломков дронов на станции Персиановка в Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

По данным перевозчика, составы следуют с опозданием до семи часов.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — заявили в ФПК.

В 11 поездах перевозчик обеспечил погрузку питания на станциях Ростов и Лихая.

Минувшей ночью более 40 украинских беспилотников атаковали Ростовскую область. В результате ударов никто не пострадал, но некоторые дома получили повреждения — в них выбило окна и испортило черепицу.

В марте в Рязанской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в контактной сети пропало напряжение. Из-за этого пришлось задержать 11 пассажирских поездов.