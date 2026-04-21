Украинские БПЛА атаковали Таганрог и 11 районов Ростовской области

Больше 40 украинских дронов атаковали Таганрог и 11 районов Ростовской области. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX .

«Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах», — написал он.

По словам Слюсаря, беспилотники уничтожили в Родионово-Несветайском, Мясниковском, Аксайском, Азовском, Шолоховском, Миллеровском, Октябрьском, Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако есть разрушения на земле. В Аксайском районе в поселке Реконструктор выбило стекла в двух домах, а также получила повреждения кровля. Специалисты окажут всю необходимую помощь в устранении последствий случившегося.

«В районе поселка Персиановского Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта», — объяснил Слюсарь.

В итоге приостановили движение трех поездов в северном направлении в районе железнодорожной станции Новочеркасск, а также движение четырех поездов в южном направлении в районе станции Каменоломня. Питание контактной сети уже восстановили, движение составов запустили в обоих направлениях.

Сегодня за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 украинских беспилотников над Россией. Дроны сбили не только в Ростовской области, но и в Белгородской, Воронежской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Саратовской и Самарской, а также над акваторией Черного моря.