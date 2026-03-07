В Рязанской области задержали 11 поездов из-за повреждения инфраструктуры

В Рязанской области задерживаются 11 пассажирских поездов, об этом сообщила Московская железная дорога в телеграм-канале .

На перегоне Рязань-1 — Лесок из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры пропало напряжение в контактной сети. Движение поездов пришлось временно остановить.

«В настоящее время движение поездов открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов», — указано в сообщении.

Поезда, которые следуют с задержкой: № 15 Самара — Москва, № 41 Саранск — Москва, № 13 Челябинск — Москва, № 51 Пенза — Москва, № 9 Самара — Москва, № 21 Ульяновск — Москва, № 65 Тольятти — Москва, № 31 Орск — Москва, № 42 Саранск — Москва, № 208 Самара — Москва, № 106 Санкт-Петербург — Оренбург.

Проводники помогают пассажирам и создают комфортные условия. В вагонах поддерживается оптимальная температура.

Средства ПВО за ночь сбили 124 дрона ВСУ над регионами России. Больше всего беспилотников ликвидировали в Брянской области — 29 устройств. В Орловской области нейтрализовали 15 дронов, под Белгородом — 11, а под Рязанью — девять. Три уничтожили в Московском регионе. Один БПЛА летел на Москву.