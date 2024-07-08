В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения в жилых домах. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале .

«По заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений. Задача — не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций», — отметил он.

При этом губернатор отметил, что ограничения не повлияют на работу объектов промышленности.

Также Голубев рассказал, что самая сложная ситуация сложилась в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерных нагрузок произошли аварии на ЛЭП. Ведутся восстановительные работы.

Губернатор подчеркнул, что получает регулярные доклады о ситуации, и пообещал информировать о новых шагах.

Неделю назад врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что регион столкнулся с риском дефицита электроэнергии.