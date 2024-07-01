Курская область столкнулась с риском дефицита электроэнергии

Прорывы и технологические нарушения линий электропередач в ряде регионов скажутся на поставках энергии в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он подчеркнул, что обсудил вопрос на заседании оперативного штаба под председательством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского.

«Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Держу ситуацию на личном контроле», — добавил Смирнов.

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области, включая столицу региона, остались без света утром в понедельник, 1 июля.

В компании «Белгородэнерго» причиной назвали технологическое нарушение, вызванное внешним воздействием на один из объектов инфраструктуры. Уточнять обстоятельства аварии в компании не стали. Перебой в электроснабжении назвали временным и пообещали перевести все социальные объекты на резервное питание.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что вопрос с электроснабжением решат до 21:00. Он добавил, что жители в чьи дома свет пока не вернулся могут обратиться за помощью к волонтерам.

По его словам, электричества пока нет в 150 из 335 детских садов, а также противотуберкулезном и психоневрологическом диспансерах. Все остальные лечебные учреждения Белгородской области обеспечили энергией.