В Ростове отец чемпиона России по бодибилдингу спас девушку и едва не погиб

В Ростове отец чемпиона России по бодибилдингу спас девушку от избиения. Он остановил злоумышленника, но чуть сам не погиб. Подробности в беседе с 360.ru рассказал сын потерпевшего.

По его словам, происшествие случилось на улице Суворовской. Мужчина шел на работу и услышал женский крик. Подойдя ближе, увидел, как неизвестный избивает ногами девушку и тащит ее за волосы.

Он вмешался и оттолкнул нападавшего. В ответ злоумышленник достал нож. Завязалась драка, мужчина получил ранения спины и рук. В какой-то момент хулиган оказался сверху и попытался ударить его ножом в шею.

В этот момент мимо проезжал автобус. Водитель остановился, выбежал и оттащил нападавшего. В итоге тот сбежал с ножом.

«Я горжусь своим отцом. Он поступил как настоящий мужчина. Он защитил девушку, и это чуть не стоило ему жизни. Потому что он так воспитан, не мог поступить иначе», — сказал собеседник 360.ru.

Пресс-служба МВД России по Ростовской области уточнила, что полиция начала проверку по факту случившегося. После ее результатов примут процессуальное решение.

Ранее житель Санкт-Петербурга напал с ножом на курсанта института МВД. После нападения злоумышленник сбежал с места преступления. Пострадавшего оперативно отвезли в больницу.