Житель Санкт-Петербурга напал с ножом на курсанта института МВД

В Санкт-Петербурге 21-летний молодой человек пять раз ударил ножом курсанта института МВД прямо в служебной машине. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

ЧП произошло на улице Ольги Берггольц при проверке информации о молодом человеке в рамках оперативно-разыскных мероприятий. После нападения на стажера злоумышленник сбежал с места преступления. Пострадавшего госпитализировали.

Против жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Фигуранта задержали. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что пьяный мужчина напал с ножом на пассажира автобуса в Перми.