В Ростове-на-Дону пламя с горящего ТЦ перешло на пятиэтажный дом

Пожар в торговом центре на Буденновском проспекте начался в Ростове-на-Дону. Загорелся фасад здания. Площадь возгорания — 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

К тушению привлекли 100 сотрудников и 29 единиц техники. Огонь от ТЦ перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного дома.

«Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе», — отметили в ведомстве.

Позже на крыше торгового центра потушили открытое горение. Площадь огня на кровле соседнего здания увеличилась до 800 квадратных метров. Из дома эвакуировали 15 человек.

Ранее пожар случился на стоянке во Владивостоке. Несколько десятков авто сгорели, потому что огонь быстро перемещался с машины на машину.