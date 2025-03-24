В Ростове-на-Дону пламя с горящего ТЦ перешло на пятиэтажный дом
Пожар в торговом центре на Буденновском проспекте начался в Ростове-на-Дону. Загорелся фасад здания. Площадь возгорания — 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
К тушению привлекли 100 сотрудников и 29 единиц техники. Огонь от ТЦ перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного дома.
«Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе», — отметили в ведомстве.
Позже на крыше торгового центра потушили открытое горение. Площадь огня на кровле соседнего здания увеличилась до 800 квадратных метров. Из дома эвакуировали 15 человек.
Ранее пожар случился на стоянке во Владивостоке. Несколько десятков авто сгорели, потому что огонь быстро перемещался с машины на машину.
Хирурги Мытищинской больницы восстановили лицо упавшему с самоката мужчине
Народные промыслы Подмосковья представили на выставке «Россия»
В Москве задержали двух мужчин, пытавшихся продать зарубежные препараты
Песков раскрыл смысл Черноморской инициативы
В Кремле подтвердили, что Путин подарил Трампу портрет
США и Украина проведут еще один раунд переговоров
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте