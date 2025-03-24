Несколько десятков автомобилей сгорели на стоянке во Владивостоке

Фото: Пресс-служба МЧС

Мощный пожар произошел на стоянке во Владивостоке, сгорели несколько десятков автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар разгорелся рано утром на улице Надибаидзе. Пламя быстро перемещалось с машины на машину, через 40 минут огонь поглотил несколько десятков автомобилей, машины сгорели дотла. Информации о пострадавших пока не поступало.

Telegram-канал не сообщил причины возгорания. На место пожара выехали экстренные службы.

Накануне на 92-м километре МКАД в Северо-восточном административном округе Москвы загорелся автомобиль. Водитель успел покинуть «Газель», он не пострадал. В кузове грузовика находилась промышленная продукция.

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