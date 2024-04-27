В Ростове-на-Дону арестовали подростка по делу об избиении незнакомцев на улице | 360°

27 апреля 2024, 17:50
В Ростове-на-Дону арестовали подростка по делу об избиении незнакомцев на улице
Суд в Ростове-на Дону арестовал подростка по делу об избиении людей на улице
Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца 17-летнего подростка по делу об избиении незнакомых людей на улице. Преступления снимали на видео, а потом публиковали в Сети. Об избрании меры пресечения молодому человеку сообщила пресс-служба СК РФ по Ростовской области.
Против подростка возбудили дело о хулиганстве. В ведомстве подчеркнули, что подросток, действуя из хулиганских побуждений, причинил телесные повреждения людям, а свои противоправные действия снимал на мобильный телефон, распространяя затем видеозаписи в Сети.
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По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Расследование дела продолжается.
Правоохранители задержали избивавшего людей подростка в субботу, 26 апреля. Позднее молодой человек принес извинения за свой поступок.
Уголовное дело
Суд
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