Избивавшего людей подростка задержали в Ростовской области | 360°

26 апреля 2024, 22:13
Избивавшего людей подростка задержали в Ростовской области
Ростовский СК возбудил дело в отношении подростка за избиение людей
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, причастного к избиению незнакомых людей. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места задержания хулигана.
По данным следствия, подросток умышленно противопоставлял себе обществу и пренебрегал нормами морали.
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Он избивал людей, в том числе с применением различных предметов, снимая свои действия на камеру мобильного телефона. Затем он выкладывал видеозаписи со своим участием в интернет-мессенджере в своем канале, где являлся администратором.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве по результатам процессуальной проверки, оценив выложенный им контент как противоправный. Правоохранители также намерены в рамках расследования проверить причастность подростка к совершению других преступлений. Сейчас идет сбор доказательств.
Подозреваемого задержали в его квартире. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении 360.ru, он сопротивлялся.
«В ближайшее время он будет доставлен к следователю регионального следственного управления для допроса», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Ранее житель Башкирии насмерть забил свою подругу. Его задержали, когда он обнимался с ее мертвым телом.
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