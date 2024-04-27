Криминал 27 апреля 2024, 09:28 Избивавший людей подросток в Ростовской области извинился за свои действия 360.ru: подросток в Ростовской области извинился за избиение людей

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Задержанный правоохранителями за избиение людей в Ростовской области подросток принес извинения за свои действия. Об этом стало известно 360.ru.

«Приношу свои извинения всем гражданам Российской Федерации, которые пострадали от моих злостных деяний. Признаю всем сердцем, что исполнял неправильные вещи, справедливость произошла, я был наказан. Слава России», — сказал он.

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Парень рассказал, что является гражданином Украины и несколько лет назад переехал в Россию. Внимание силовиков фигурант привлек после того, как начал выкладывать в социальных сетях ролики, в которых он вместе с друзьями бил людей, демонстрировал оружие и зиговал.

Накануне нарушителя задержали в его же квартире. В отношении подростка завели уголовное дело по статье «Хулиганство», теперь ему грозит до семи лет колонии. Следователи продолжают сбор улик в рамках расследования.