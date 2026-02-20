В общежитии Екатеринбурга нашли мертвого студента

В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летнего студента. Об этом сообщило издание KP.RU .

Молодого человека без признаков жизни в комнате нашел сосед. Известно, что погибший был родом из Ульяновской области.

«Мы жили вместе полтора года, общались как приятели, никогда не было конфликтов. Ничего не предвещало беды», — рассказал он.

По словам одногруппника, в последнее время тот начал пропускать занятия, возможно, потому что устроился кассиром.

Предварительно, на теле молодого человека не нашли следов насилия. В пресс-службе УрФУ подтвердили, что в одном из общежитий нашли мертвым студента. Учебное заведение выразило соболезнования его семье.

