В российском городе разверзлась земля

В Арзамасе три глубокие дыры появились в земле. Об этом сообщил телеграм-канал Ni Mash .

В садоводческих товариществах №6 и №10, указали в публикации, в течение весны возникли три провала, которые растут в размерах с каждым днем. Причиной появления ям стал размыв грунта, к которому привели подземные течения.

Ранее в Перми прорыв трубопровода вызвал размывание грунта и появление ямы, наполненной водой. Экстренные службы оперативно устранили поломку.

До этого в поселке Новая Тура в Татарстане ливень размыл грунт под парковкой, появился огромный провал в асфальтовом покрытии. Два автомобиля оказались в грязи, никто из местных жителей не пострадал.