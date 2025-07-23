Парковка ушла под землю из-за сильных дождей в Казани

Мощные дожди накрыли Татарстан. Из-за сильных ливней несколько автомобилей рухнули в грязь с парковки на территории Зеленодольского района. Об этом сообщил источник 360.ru.

Все произошло в поселке Новая Тура под Казанью. На территории логистического центра Wildberries размыло грунт под парковкой, на асфальте образовался глубокий провал. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как две машины по очереди оказались в грязи.

Пресс-служба Wildberries&Russ прокомментировала произошедшее.

«В результате сильных осадков, выпавших сегодня в Казани, на территории складского комплекса Wildberries, расположенного в Зеленодольском районе, произошло обрушение асфальтового покрытия. В результате происшествия пострадавших нет, были повреждены несколько автомобилей сотрудников склада. Товар на складе не пострадал», — отметили там.

Для устранения последствий происшествия и предотвращения дальнейшего разрушения дорожного покрытия задействовали аварийные службы, въезд на территорию складского комплекса временно ограничили.

Пока склад принимает поставки с задержкой — компания проинформировала об этом партнеров. Окончание восстановительных работ запланировали на 25 июля. Штрафы за недовоз, отмену поставок и отгрузку вне запланированных дат отменили.

«Приносим извинения продавцам за доставленные неудобства. Ситуация не повлияет на сроки доставки товаров покупателям. Компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения стабильности и своевременности доставки», — подчеркнули в WB.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили об угрозе нового ливня с грозой. Спасатели рекомендовали парковать автомобили в безопасных местах, избегать шатких конструкций, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра, а при необходимости звонить 101 или 112.