Провал в земле из-за протечки водопровода образовался в Перми

В пермском районе Старых Водников произошел инцидент, приведший к временной потере водоснабжения жителями нескольких домов. Компания «Новогор-Прикамье» сообщила, что прорыв трубопровода вызвал размывание грунта и образование ямы, наполненной водой. Об этом написал сайт properm.ru .

Работа коммунальных служб была осложнена необходимостью оперативного устранения течи и повторного подключения к водоснабжению. Ремонтные бригады приступили к устранению неполадок с 19 часов, и лишь к четырем часам утра следующего дня снабжение водой было восстановлено.

Специалисты работают над устранением последствий прорыва трубы, выполняя работы по восстановлению покрытия земли и коммуникаций. Общие затраты на ликвидацию последствий происшествия не уточняются, однако коммунальные службы уверены, что скоро ситуация стабилизируется и дискомфорт для жильцов будет минимальным.