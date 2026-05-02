В России запретят созданные ИИ изображения людей в агитации

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет нормы избирательного законодательства и вводит ограничения на использование технологий искусственного интеллекта в агитации. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации .

Изменения внесли в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы. Теперь в агитационных материалах нельзя использовать изображения и голос людей, созданные с помощью нейросетей, включая вымышленных персонажей и умерших. Исключение сделали только для самих кандидатов и граждан, которые дали согласие на использование своих данных.

Закон также разрешает применять в агитации фотографии и голос совершеннолетних граждан при наличии их письменного согласия. Ранее допускалось использование только изображений кандидатов, в том числе в окружении других людей.

Также Путин подписал закон, позволяющий создать игорную зону в Республике Алтай.