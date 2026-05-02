Путин подписал закон о создании в Республике Алтай игорной зоны

Закон расширяет список регионов, где можно размещать игорные зоны. К ним добавилась Республика Алтай, обладающая значительным туристическим потенциалом. Новые нормы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Турчак, игорную зону планируют разместить в Майминском районе. Речь идет о компактной территории с жестким регулированием и государственным контролем, а не о сети казино.

Проект создаст около тысячи рабочих мест и сможет ежегодно приносить бюджету не менее 300 миллионов рублей, которые направят на социальные нужды.

В стране действуют четыре игорные зоны — «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» на Дальнем Востоке. Проект «Золотой берег» в Крыму находится на стадии строительства.