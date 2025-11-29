В России случился сбой в работе «Алисы»

Жители Москвы и других регионов России массово сообщают о сбоях в работе умной колонки «Алиса». Первые жалобы начали поступать сегодня около 14:00 по московскому времени, а наибольшее количество обращений зафиксировано в 16:30.

С утра на сбой.рф поступило 578 жалоб. Большинство (35%) пришло от жителей Москвы. На втором месте Санкт-Петербург (13%), на третьем — Московская область (9%). Меньше всего проблем с голосовым помощником заметили пользователи из Тульской, Иркутской и Тверской областей.

По данным Downdetector, россияне массово жалуются на то, что «Алиса» не отвечает на запросы, не подключается к серверам и игнорирует голосовые команды. Уже поступило более 1,8 тысячи обращений с описанием подобных проблем.

«Алиса» — это виртуальный голосовой помощник от Яндекса, оснащенный искусственным интеллектом. Он понимает человеческую речь, ведет живой диалог и отвечает на вопросы пользователей. С «Алисой» можно взаимодействовать через умные колонки, такие как «Станция», или в интернете.

Накануне в Москве пользователи WhatsApp* столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Сообщения не отправляются ни по Wi-Fi, ни через мобильные сети, независимо от оператора. При использовании VPN мессенджер работал.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.