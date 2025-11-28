Массовый сбой произошел в работе WhatsApp в России

В Москве пользователи WhatsApp* столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Сообщения не отправляются ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет, независимо от оператора связи.

По данным сервиса «Сбой.рф», больше всего обращений поступило из Москвы. При использовании VPN WhatsApp* работает без проблем.

Сообщения о неполадках пришли также из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Московской областей и других регионов. На портал поступили сотни жалоб.

Депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин ранее заявил, что блокировка WhatsApp* в России — это лишь вопрос времени.

«За последние месяцы мы видим тревожную динамику. Рост атак на пользователей WhatsApp* — в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. „Клоны“ аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей», — написал он в своем Telegram-канале.

На фоне постоянных проблем с безопасностью и технических сбоев компания никак не пытается их устранить.

В конце октября доступ к мессенджерам Telegram и WhatsApp* частично ограничили в Крыму. Россиян призвали скачивать мессенджер MAX.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.