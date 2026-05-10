В России пропал грузовик с пчелами-нелегалами

Shot: в России пропала фура с 1728 пчелиными семьями из Узбекистана

В России объявили в розыск грузовик с 1728 пчелиными семьями из Узбекистана, который так и не доехал до карантинной зоны после пересечения границы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

В начале апреля фура пересекла погранпункт в Астраханской области и должна была отправиться на карантин в Курганскую область. Однако до места назначения машина не добралась и пропала.

Собеседники канала уточнили, что размещение южных пчел в санитарной зоне считается обязательной процедурой, поскольку они могут переносить опасные болезни и паразитов. При этом, по словам местных жителей, в указанной карантинной зоне даже не готовились к приему такой партии: там не было ни ульев, ни специального оборудования.

Общественники обратились в Россельхознадзор. Пасечники тоже направили заявления в прокуратуру и МВД.

Источник отметил, что пчелы из Средней Азии нередко оказываются скрытыми носителями инфекций. При бесконтрольном ввозе они могут спровоцировать гибель местных пчелиных семей и ударить по производству меда. Кроме того, такие пчелы отличаются более агрессивным поведением, а их укусы способны вызвать сильный отек и анафилактический шок.

«А при употреблении нелегального меда с неконтролируемых пасек возникает риск заражения сальмонеллезом и другими болезнями», — добавили авторы канала.

Ранее российские ученые из Федерального научного центра пчеловодства начали создавать генетический резерв основных пород медоносных пчел, которые разводят в стране.