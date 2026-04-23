Российские ученые начали работу над созданием генетического банка популяций пчел

Специалисты Федерального научного центра пчеловодства занимаются созданием генетического резерва основных пород медоносных пчел, которые разводят в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как рассказали в учреждении, в Криобанке спермы медоносной пчелы ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» на данный момент хранится 300 образцов семени трутней основных пород. Среди них — серая горная кавказская, краинская (карника), карпатская, дальневосточная, башкирская породы, а также породный тип «Приокский» среднерусской породы пчел. Ежегодно хранилище пополняется новыми образцами, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Сейчас важно сохранять и восстанавливать пчелиную популяцию, так как массовая гибель насекомых угрожает экосистеме и агропромышленному комплексу. В центре пчеловодства отметили, что криобанки могут помочь решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что в Башкирии и Чувашии пчелы погибли из-за обработки полей ядовитыми химикатами. В четырех районах Башкирии ситуация стала экологической катастрофой.