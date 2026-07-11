В Раменском загорелся склад площадью три тысячи квадратных метров

В подмосковном Раменском загорелся склад. Об этом 360.ru сообщили в главном управлении МЧС.

Пожар вспыхнул в поселке Родники на улице Трудовой. Площадь здания — три тысячи квадратных метров. Огонь охватил всю постройку.

Пожару присвоили первый ранг сложности. На месте работают 71 человек и 24 единицы техники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

«Пожарно-спасательные подразделения Раменского гарнизона незамедлительно приступили к тушению. Принятыми мерами возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ведомства.

В 10:36 открытое горение ликвидировали. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

В субботу утром на юге Москвы в квартире с пиротехникой произошел пожар. Один человек погиб. Спасатели вывели из девятиэтажного здания 11 жителей, в том числе ребенка.