Из-за пожара в квартире с пиротехникой погиб москвич
В многоэтажке на юге Москвы произошел пожар, погиб человек
Спасатели потушили пожар в девятиэтажном доме на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло в доме на Криворожской улице. Прибывшие на место пожарные подтвердили открытое горение с четвертого этажа и угрозу взрыва.
В 03:50 пожар локализовали, в 04:13 — ликвидировали. В результате ЧП погиб один человек, полностью выгорела двухкомнатная квартира на четвертом этаже.
Огнеборцы спасли 11 человек, в том числе ребенка. Разрушений дома нет.
«Предварительно, в квартире хранилась пиротехника», — отметил собеседник 360.ru.
Информацию о ликвидации ЧП подтвердила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Ранее спасатели устранили открытое горение в ТЦ на Красногорском бульваре в Красногорске. Информация о пострадавших не поступала.