Прямой эфир

Из-за пожара в квартире с пиротехникой погиб москвич

В многоэтажке на юге Москвы произошел пожар, погиб человек

Спасатели потушили пожар в девятиэтажном доме на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на Криворожской улице. Прибывшие на место пожарные подтвердили открытое горение с четвертого этажа и угрозу взрыва.

В 03:50 пожар локализовали, в 04:13 — ликвидировали. В результате ЧП погиб один человек, полностью выгорела двухкомнатная квартира на четвертом этаже.

Фото: 360.ru
1/3
Фото: 360.ru
2/3
Фото: 360.ru
3/3

Огнеборцы спасли 11 человек, в том числе ребенка. Разрушений дома нет.

«Предварительно, в квартире хранилась пиротехника», — отметил собеседник 360.ru.

Информацию о ликвидации ЧП подтвердила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Ранее спасатели устранили открытое горение в ТЦ на Красногорском бульваре в Красногорске. Информация о пострадавших не поступала.