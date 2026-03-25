В районе Шереметьева ввели ограничения на использование воздушного пространства

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — уточнил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, у некоторых рейсов может поменяться расписание. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения вводили в петербургском аэропорту Пулково. Из-за запрета задержали около 10 рейсов. Пассажирам пришлось отправиться в зону ожидания. Скопелния людей в терминале не было.

В ночь на 25 марта силы ПВО ликвидировали почти 400 беспилотников над Россией. Дроны сбили над Крымом, Московским регионом, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тульской, Орловской, Белгородской, Курской, Тверской, Смоленской, Калужской и Брянской областями.