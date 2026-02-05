В работе Т-банка произошел сбой: возникли проблемы со входом в мобильное приложение. По данным портала Downdetector , на эту проблему пожаловались почти 14 тысяч пользователей.

Сообщения о сбоях в работе Тинькофф Банка поступили из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области.

«Не работает онлайн-банк — не входит в приложение, не входит на сайт», — написал один из пользователей.

Также предупреждение о неполадках появилось в приложении банка.

«Могут быть ошибки при входе в приложение. Уже исправляем», — сказано в сообщении при попытке входа.

Ранее пользователи из разных регионов России сообщили о перебоях в работе мессенджера Telegram. За сутки на работу мессенджера пожаловались около 1,6 тысячи человек.