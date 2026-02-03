Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи из разных регионов России сообщили о перебоях в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su .

За последние сутки на работу мессенджера поступило около 1,6 тысячи жалоб. Чаще всего сообщения и видео не загружались. Также зафиксировали сбои в получении уведомлений и случаи полного отсутствия доступа к сервису.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Москвы и Московской области. О проблемах рассказали пользователи из Новгородской области, Хакасии и Бурятии.

Ранее резкий всплеск жалоб пользователей на работу мессенджера Telegram произошел 26 января.