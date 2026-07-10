В промзоне Колпинского района Петербурга произошел сильный пожар

Сильный пожар ранга 1Бис потушили силы МЧС в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Над горящим ангаром в промзоне поднимался сначала черный, а потом ярко-рыжий дым.

Как сообщила 360.ru пресс-служба МЧС, сообщение о пожаре по адресу дорога на Металлострой, дом 5 поступило в диспетчерскую в 13:48. Загорелся ангар размером 12×50 метров.

В 14:12 ранг пожара повысили до номера 1Бис. В тушении участвовали восемь единиц техники и 36 человек. К 14:55 пожар локализовали, в 15:34 полностью ликвидировали.

Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в гаражном боксе на улице Объездной, дом 2. Ликвидировать его удалось лишь на следующий день.