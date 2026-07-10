В Салехарде потушили крупный пожар в гаражном боксе

В Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в гаражном боксе на улице Объездной, дом 2. Возгорание началось вечером 9 июля и было локализовано только на следующий день. Об этом написало URA.RU .

Сигнал о возгорании поступил в 22:09. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение кровли и ворот гаражного бокса. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что пожар был локализован в 04:00 на площади 900 квадратных метров.

С возгоранием боролись 20 человек и 2 единицы техники.

Ранее URA.RU сообщало о ситуации с лесными пожарами в регионе. После резкого роста действующих пожаров в начале июля их число начало снижаться. По состоянию на утро 10 июля в округе фиксируют всего 29 природных пожаров на территории Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.