Мощный пожар вспыхнул на территории промзоны в Ленобласти
Появилось видео сильного пожара на территории промзоны в Гатчине
На территории промзоны в Ленинградской области произошел мощный пожар. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.
Очевидцы засняли полыхающий объект в Гатчине. На кадрах видно бушующее пламя.
«Примерно в 06:00 утра мы заехали в Гатчину, подумали, что туман сильный, но потом почувствовали запах гари. Наши друзья, которые ехали впереди, успели сообразить, что что-то неладное. Горит примерно один-два завода. Что это за заводы конкретно — сказать не могу, вроде как лакокрасочный, что-то с пластиком связанное и нефтью», — рассказал 360.ru один из очевидцев Андрей.
Также свидетели слышали хлопки.
«Были, и многократно», — сказал другой очевидец.
По данным МЧС России, на территории промзоны загорелось двухэтажное здание на 1,6 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели работают на месте.
Накануне в Курской области загорелась птицефабрика «Куриное Царство». Пожарные ликвидировали огонь, региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара. Место происшествия посетил прокурор Горшеченского района Иван Лапшин.