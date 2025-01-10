Мощный пожар вспыхнул на территории промзоны в Ленобласти

На территории промзоны в Ленинградской области произошел мощный пожар. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

Очевидцы засняли полыхающий объект в Гатчине. На кадрах видно бушующее пламя.

«Примерно в 06:00 утра мы заехали в Гатчину, подумали, что туман сильный, но потом почувствовали запах гари. Наши друзья, которые ехали впереди, успели сообразить, что что-то неладное. Горит примерно один-два завода. Что это за заводы конкретно — сказать не могу, вроде как лакокрасочный, что-то с пластиком связанное и нефтью», — рассказал 360.ru один из очевидцев Андрей.

Также свидетели слышали хлопки.

«Были, и многократно», — сказал другой очевидец.

По данным МЧС России, на территории промзоны загорелось двухэтажное здание на 1,6 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели работают на месте.

Накануне в Курской области загорелась птицефабрика «Куриное Царство». Пожарные ликвидировали огонь, региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара. Место происшествия посетил прокурор Горшеченского района Иван Лапшин.