В Приморском крае сигнал извещателя спас многодетную семью из пожара

В селе Нахимовка в Приморском крае пожарный извещатель спас многодетную семью. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул ночью и начал быстро распространяться, перекинувшись на надворные постройки и автомобиль. Общая площадь возгорания достигла 170 квадратных метров.

Громкий сигнал пожарного извещателя разбудил родителей и девять детей. Все члены семьи эвакуировались в безопасное место.

Прибывшие на вызов пожарные потушили пламя. В его ликвидации участвовали 10 сотрудников и две единицы техники. По предварительной версии, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрооборудования.

