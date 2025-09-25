Взорвавшийся в рюкзаке смартфон испепелил раздевалку в школе во Владивостоке

Взрыв телефона в рюкзаке одного из учеников вызвал крупный пожар в школе Владивостока. На кадрах с места ЧП видно, что из-за огня сильно пострадала раздевалка учебного заведения.

«До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 541 учащийся и 31 сотрудник школы», — рассказали в региональном главке МЧС.

Очаг возгорания находился на первом этаже — горел школьный рюкзак, вызвав сильное задымление. Потушили пламя на площади в 10 «квадратов». В результате никто не пострадал.

«Причина и ущерб устанавливаются, дознаватели проводят проверку по факту пожара», — добавили в ведомстве.