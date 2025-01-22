В приморском Дальнереченске тигрица вышла на окраину города

Тигрица напала на бродячую собаку на окраине Дальнереченска в Приморском крае. Хищница, скорее всего, унесла добычу в лес. Об этом сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

«Коллеги из охотнадзора Приморского края работают на месте, ситуация находится под контролем», — добавили специалисты.

В местных пабликах уточнили, что тигрица могла находится на расстоянии приблизительно 100 метров от ближайших жилых домов.

Несколько дней назад рыбаки столкнулись с неожиданным препятствием возле села Ракитное в Дальнереченском районе. Глубокой ночью недалеко от их машины встал тигр, вышедший из леса. Однако хищного зверя не привлек автомобиль, он постоял около минуты и после этого удалился обратно в лес.

А до этого все в том же районе тигр растерзал рыбачившего жителя села Зимники. После этого зверь долго не подпускал людей к своей добыче и пытался съесть убитого. На следующий день агрессивного тигра нашли с помощью ловушек и ликвидировали.