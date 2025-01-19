Вышедший из ночного леса тигр напугал приморских рыбаков

Ехавшая на рыбалку в район приморского села Ракитное компания столкнулась с неожиданным препятствием. Недалеко от остановившейся в сугробе машины встал вышедший из леса тигр. Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал «Владивосток Новости Сейчас».

На хищника рыбаки наткнулись глубокой ночью и испугались размера встреченного зверя.

«Ни фига он здоровый. Я собираю вещи и уезжаю домой», — заявил один из пассажиров.

Но тигр не особо заинтересовался машиной. Он около минуты постоял на месте, наблюдая за людьми и транспортом, а после вальяжно ушел обратно в лес.

«По словам очевидцев, видео снято 17 января. Дальнереченский район, село Ракитное», — указали в публикации.

Ранее стало известно, что специалисты охотнадзора застрелили тигра-людоеда, растерзавшего рыбака в Дальнереченском районе Приморского края. По данным министерства природных ресурсов региона, агрессивное животное вычислили при помощи установленных ловушек на пути его следования.