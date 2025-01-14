Тигр растерзал жителя Приморья

Тигр убил рыбака в Дальнереченском районе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба министерства природы региона.

В ведомстве сначала заявили о проверке охотнадзором поступившей информации о гибели жителя села Зимники в результате нападения хищника. Местные жители утверждали, что животное атаковало рыбака, растерзало его, а затем охраняло как свою добычу.

«К сожалению, информация подтверждается. На месте обнаружен труп человека и следы тигра. Причины агрессивного поведения тигра в настоящее время выясняются», — подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов.

Источник рассказал kp.ru, что местные жители хотели самостоятельно забрать тело.

«Отбили кое-как. Говорят, хищник ему перегрыз шею и хотел утащить, уже жрать начал. Вся деревня уже на ушах стоит», — уточнил собеседник издания.

В ноябре прошлого года амурский тигр беспрепятственно разгуливал по улицам города Находка и держал в страхе микрорайон Врангель.