В Приморье сиделку обвинили в издевательствах над 90-летней пенсионеркой

Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о противоправных действиях сиделки в отношении пенсионерки. В дежурную часть отдела полиции № 6 по Владивостоку обратилась 30-летняя женщина с просьбой привлечь к ответственности сиделку, которая издевалась над бабушкой. Также заявительница сообщила об исчезновении камеры видеонаблюдения из квартиры.

«Сотрудники полиции обнаружили, что камера видеонаблюдения находилась в квартире в соседней комнате. Позже в дежурную часть отдела полиции Советского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 90-летняя женщина с ушибами и гематомами», — рассказали полицейские.

Сотрудники МВД установят все обстоятельства произошедшего.

Внучка 90-летней пенсионерки рассказала о случившемся Telegram-каналу «Осторожно, новости». Несколько дней назад девушка навестила бабушку и обнаружила, что у нее нет лекарств, воды и еды. Пожилая женщина была в синяках.

«Мы приехали сюда за семь тысяч километров. Приехали без предупреждения. Холодильник пустой, еды нет, бабушка лежит в вонючем подгузнике, вся затхлая, и тут уже стало все понятно, более чем. <…> Она таскала бабушку за волосы по дому, сдавала кровать в квартире и забирала пенсию», — привели авторы поста слова внучки.

