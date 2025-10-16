Красноярец избил знакомую и спалил дом. Женщина и ее сын сгорели

В Емельяновском районе задержали жителя Красноярска по подозрению в поджоге дома. Жертвами пожара стали женщина и ее сын, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, вечером 13 октября мужчина приехал к знакомой в гости. Между ними произошел конфликт, красноярец ударил женщину по голове. Та потеряла сознание. Злоумышленник устроил в ее доме пожар, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся. Женщина и ее маленький сын погибли.

«Фигурант задержан. С ним выполняются необходимые следственные действия. Следствием получены образцы буккального эпителия с целью проведения молекулярно-генетической экспертизы по изъятым на месте происшествия объектам», — уточнили в СК.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следователи проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств случившегося.

