В Приморье нетрезвый водитель пробил забор школы и сбежал с места аварии

Водитель во Владивостоке влетел в забор школы и скрылся с места ДТП

Утром 11 апреля авария прошла во Владивостоке, водитель врезался в забор около школы и сбежал с места аварии. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

«Увидела, как машина влетела в забор, опрокинув столб, который врезался в школу. Пострадавших не было, и водитель вышел один. Точно не знаю, в каком он состоянии, но явно шатался», — рассказал очевидец.

ЧП произошло на проспекте Столетия. Предварительно, водитель Nissan Teana столкнулся с Toyota Yaris, пробил забор школы и скатился с косогора.

Днем ранее в Ставропольском крае при лобовом столкновении автомобилей погибли четыре человека и еще один пострадал.

До этого в Козьмодемьянске женщина-водитель при движении задним ходом сбила 72-летнюю пенсионерку и уехала с места аварии, делом занимается полиция.