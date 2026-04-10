Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

ГИБДД: в ДТП на трассе Александровское — Буденновск погибли четыре человека

При лобовом столкновении автомобилей в Александровском округе Ставропольского края погибли четыре человека. Еще один пострадал, сообщила Госавтоинспекция региона в телеграм-канале .

Авария произошла около 20:00 на 10-м километре дороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск. Там столкнулись ВАЗ-2114 и Datsun.

На месте погибли оба водителя — 34-летняя жительница Новоселицкого округа и 25-летний житель Советского округа. Также смертельные травмы получил пассажир отечественной машины — ребенок в возрасте до одного года.

Еще двух пассажиров автомобилей доставили в районную больницу. Пассажирка отечественной легковушки — 15-летняя девочка — скончалась в медучреждении от полученных в ДТП травм.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа начали проверку, выясняя обстоятельства, которые привели к аварии.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Козьмодемьянске. Женщина-водитель при движении задним ходом не обеспечила безопасность своего маневра и сбила 72-летнюю женщину. После происшествия нарушительница покинула место ДТП, а пострадавшая обратилась за помощью к врачам.