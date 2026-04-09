Женщина-водитель сбила пенсионерку и покинула место ДТП в Марий Эл

Накануне в Козьмодемьянске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 72-летняя женщина. Позже она обратилась в медицинское учреждение за помощью. Об этом написало ИА МариМедиа .

По информации, полученной от Госавтоинспекции, пенсионерку на бульваре Космонавтов сбила 39-летняя автомобилистка, управлявшая автомобилем Changan Uni-T. Женщина-водитель при движении задним ходом не обеспечила безопасность своего маневра.

После происшествия нарушительница покинула место ДТП. В отношении нее был составлен административный протокол.