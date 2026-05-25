В порту Усть-Луга предотвратили теракт на прибывшем из Бельгии газовозе

В порту Усть-Луга Ленинградской области предотвратили теракт на газовозе, прибывшем из бельгийского Антверпена. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Судно «Аррхениус» прибыло в порт Усть-Луга для загрузки с последующим следованием в турецкий Самсун. Операцию по предотвращению теракта сотрудники ФСБ провели совместно со Следственным комитетом Минобороны и Росгвардии.

При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили прикрепленные на магнитах посторонние предметы в районе машинного отделения. После обследования с использованием подводного дрона специалисты межведомственной взрывотехнической группы установили, что найденные устройства являются морскими магнитными минами.

Взрывные устройства изготовили предположительно в одной из стран НАТО. Масса взрывчатого вещества в каждой мине составляла около семи килограммов.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака на газовоз Arctic Metagaz может обернуться экологической катастрофой.