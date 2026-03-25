Патрушев заявил о глобальных последствиях обстрела газовоза Arctic Metagaz

Атака на газовоз Arctic Metagaz может обернуться экологической катастрофой для средиземноморских стран. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев на заседании Морской коллегии, сообщило РИА «Новости».

«Повреждения судна, а также сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа могут повлечь катастрофические последствия для окружающей среды», — сказал он.

Патрушев добавил, что газовоз сейчас дрейфует к юго-востоку от берегов Италии. Сохраняются риски его неуправляемого вхождения в территориальные воды прибрежных государств.

Ранее помощник российского лидера рассказал об обеспечении безопасности судоходства силами ВМФ по объектовому и зональному принципам.