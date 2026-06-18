В порту Дудинка буксир врезался в причал

В морском порту Дудинка в Красноярском крае буксир столкнулся с причалом. Об этом сообщила пресс-служба следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России.

По предварительным данным, судно получило повреждения. Размер причиненного ущерба пока устанавливают специалисты. Следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия, после чего примут решение.

В начале мая в Ленинградской области катер с пассажирами на борту врезался в берег. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, капитан не справился с управлением.

В феврале судно под иностранным флагом при развороте протаранило причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Столкновение произошло из-за сложной ледовой обстановки. Корабль повредил портальный кран, установленный на пирсе.