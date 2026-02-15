В Ленинградской области судно под иностранным флагом протаранило причал

В порту Усть-Луга в Ленинградской области иностранное судно при развороте врезалось в причальную стенку и повредило портовый кран. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции СЗФО.

Столкновение произошло из-за сложной ледовой обстановки — экипаж неверно рассчитал траекторию движения, и массивное судно по инерции налетело на причал. Удар пришелся по портальному крану, установленному на пирсе.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет», — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

