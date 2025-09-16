Пьяный москвич зарубил топором и изрезал ножом инвалида

СК: в Москве мужчина более 170 раз ударил инвалида топором и ножом

В Москве мужчина с особой жестокостью расправился со знакомым инвалидом. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК .

По данным следствия, 11 сентября пьяный житель столицы повздорил с приятелем. В результате конфликта он более 170 раз ударил его топором, ножом и другими предметами. Знакомый нападавшего имел инвалидность.

«Мужчина скончался от полученных повреждений», — сообщили в СК.

Убийство произошло в доме на улице Малой Черкизовской. По факту случившегося завели уголовное дело, следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

