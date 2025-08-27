Еще 6 заблудившихся грибников спасли в лесах Подмосковья 26 августа

В минувший вторник сотрудники территориального управления № 2 «Мособлпожспаса» четыре раза выезжали на поиск заблудившихся людей. Помощь специалистов потребовалась грибникам.

Зона ответственности подразделений территориального управления № 2 охватывает шесть округов Подмосковья.

«Первое сообщение о потерявшейся в лесу семейной паре поступило в одиннадцать часов утра в единую службу экстренных вызовов. К счастью, у супругов был с собой заряженный телефон, и они смогли сообщить, что заблудились в лесном массиве в районе деревни Самород Наро-Фоминского округа», — рассказал первый заместитель начальника управления Алексей Кочуев.

Сотрудники дежурного караула 239-й пожарно-спасательной части прошли вглубь чащи примерно на километр и обнаружили грибников при помощи громкоговорителя — пара откликнулась на звук.

Еще один случай произошел возле деревни Алешино в Рузском округе, где потерялась женщина 1982 года рождения. За помощью обратилась ее мать. Связаться с любительницей сбора грибов не удалось, так как у нее разрядился телефон.

«Спасатели прочесывали массив, работая на отклик, включая периодически сигнальное громкоговорящее устройство, установленное на автомобиле. Спустя час девушка, сориентировавшись по звуку СГУ самостоятельно вышла из леса», — подчеренул Кочуев.

Также вчера в чаще возле деревни Ядрово заблудились мать с дочерью, а в Волоколамском округе — 88-летний мужчина. Их быстро нашли и вывели из леса. Помощь грибникам не потребовалась.