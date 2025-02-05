В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека на Кастанаевской улице в столице

В Подмосковье схватили подозреваемых в похищении человека на Кастанаевской улице

В Подмосковье задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице на западе Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

По данным телеканала, вечером 4 февраля мужчина арендовал автомобиль, который он впоследствии припарковал на Кастанаевской улице из-за неисправности.

Позже к автомобилю приехали владельцы и стали требовать арендную плату. Арендатор платить отказался, из-за чего начался конфликт, в ходе которого один участников выстрелил из травматического оружия. Отказавшегося платить мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В столичной прокуратуре возбудили уголовное дело о похищении человека.

Ранее полиция задержала компанию из пяти человек, которая избила пассажира электрички в Подмосковье. Один из задержанных рассказал, что конфликт начался после того, как его друг попросил у пострадавшего сигарету.