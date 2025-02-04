Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы

Мужчина открыл стрельбу в районе улицы Кастанаевской на западе российской столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.
В Северо-западном административном округе и Центральном административном округе полиция объявила план «Перехват». Стрелок скрылся на черном автомобиле Mercedes.
Источник 360.ru подчеркнул, что стрельба велась из автоматического оружия.
Предварительно, неизвестный мужчина начал стрелять у жилого дома. После этого он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Данных о пострадавших не поступало.
Ранее мужчина в военной форме открыл стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области.
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