Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы

В Москве произошла стрельба из автоматического оружия

Мужчина открыл стрельбу в районе улицы Кастанаевской на западе российской столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

В Северо-западном административном округе и Центральном административном округе полиция объявила план «Перехват». Стрелок скрылся на черном автомобиле Mercedes.

Источник 360.ru подчеркнул, что стрельба велась из автоматического оружия.

Предварительно, неизвестный мужчина начал стрелять у жилого дома. После этого он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мужчина в военной форме открыл стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области.