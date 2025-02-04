МВД опубликовало видео с жестоким избиением пассажира подмосковной электрички

В Сети появилось видео, где компания из пяти человек избила пассажира электрички в Подмосковье. Кадры опубликовала пресс-служба МВД России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полицейские установили и задержали пятерых подозреваемых: двоих молодых людей 2006 года рождения и троих 16-летних подростков. Все они признали вину.

На видео один из задержанных заявил, что конфликт начался после того, как его друг попросил у пострадавшего сигарету.

Происшествие случилось 29 января в электричке, которая следовала по маршруту Шиферная — Москва. Группа молодых людей и подростков поссорилась с 35-летним пассажиром, вывела его в тамбур и избила. В итоге мужчина потерял сознание.

Когда электричка приехала на остановку Фаустово, злоумышленники взяли пострадавшего за руки и ноги и вынесли из поезда, после чего скрылись.

«Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали, что его здоровью был причинен тяжкий вред», — заявили в МВД.

Похожий случай произошел в ноябре. Толпа школьников избила пассажира электрички в Москве. Конфликт начался с того, что мужчина сделал замечание юношам.